Flash storage specialist Tegile haalt 33 miljoen dollar op

Tegile maakt gebruik van Western Digital technologie zoals SSD en controller cards. Ook wordt er gebruik gemaakt van SanDisk SSDs en kaarten. Daarbij richt het zijn pijlen op Nimble Storage dat nu in handen is van HPE.

Het bedrijf heeft nu 178 miljoen dollar opgehaald zo meldt ceo Rohit Kshetrapal. Het bedrijf was tot begin dit jaar in Nederland actief met een lokaal Beneluxteam, maar dat werd kort daarna werd opgeheven.

Flash Storage

Tegile biedt één complete flash platform, met ondersteuning voor all-flash en hybride storage. Er is een mogelijkheid om de all-flash configuratie uit te breiden met disks als slechts extra capaciteit nodig is. Door deze hybride aanpak hoeven resellers slechts gecertificeerd te zijn voor één systeem. Tegile biedt verder deduplicatie en compressie op flash en disk. Er is ondersteuning voor belangrijke protocollen zoals Fibre Channel, iSCSI, CIFS en NFS.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.