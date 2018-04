Flickr overgekocht door SmugMug

SmugMug koopt de dienst over van Verizons digitale mediadepartement Oath. De CEO van SmugMug, Don MacAskill, hoopt het platform nieuw leven in te blazen, zo zegt hij in een interview met USA Today.

Flickr werd opgericht in 2004 en een jaar later aan Yahoo verkocht als een van de grote 'Web 2.0' namen die de toenmalige webgigant wilde uitbouwen. Het werd vorig jaar dan, samen met de rest van Yahoo, eigendom van de Amerikaanse telecomoperator Verizon.

Die laatste is nu weer kleine delen van zijn portfolio aan het verkopen. Onder meer filmticketdienst Mofiefone en e-commerceplatform Polyvore zijn ondertussen van eigenaar veranderd.

Voor Flickr en dienst gebruikers is de overstap naar SmugMug waarschijnlijk goed nieuws. Yahoo en Oath staan er niet om bekend dat ze nog veel doen met tanende platformen, en veel nieuwigheden zijn er de laatste jaren niet meer bijgekomen. SmugMug is daarentegen een beeldendienst die dan wel klein is, maar ook winstgevend blijkt. MacAskill's plan lijkt voornamelijk te zijn om de betalende, overtuigde klanten van Flickr tevreden te stellen, om zo het platform nog enkele jaren draaiende te houden. Foto's van gebruikers zullen op de sites blijven staan, zo belooft MacAskill, maar achter de schermen worden de servers op termijn waarschijnlijk wel samengevoegd.

Hoeveel SmugMug voor de dienst betaalt, is niet geweten.