Flickr heeft een e-mail aan zijn gebruikers gestuurd waarin dat wordt uitgelegd, schrijft TechCrunch. De fotoboeken worden overgenomen door uitgeverij Blurb, het afdrukken stopt.

Fotodienst Flickr begon in 2013 met de mogelijkheid om een boek te laten maken van de foto's op de site. Een jaar later konden mensen hun favoriete foto's ook laten afdrukken om aan de muur te hangen. Dat was onder meer bedoeld om professionele fotografen te lokken, zodat Flickr met andere sites kon concurreren.