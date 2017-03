Flow Pilots komt in handen van Cipal Schaubroeck

Zo'n vijf jaar geleden was het dat Koen Pellegrims samen met twee vennoten besloot om een bedrijf op te richten. "Oerdegelijke mobiele toepassingen aanbieden aan grote bedrijven, dat was toen ons uitgangspunt", vertelt Koen Pellegrims: "We hadden weinig ervaring met ondernemerschap maar we voelden wel de nood binnen bedrijven en zagen dat er maar weinig concurrenten waren. Mobile moest nog aan de grote hausse beginnen."

Het bedrijf groeide snel, zeker na het winnen van enkele openbare aanbestedingen en vooral toen AXA na 9 maanden klant werd voor mobile banking. Gaandeweg groeide Flow Pilots uit tot een digitale partner in plaats van een leverancier van 'zomaar' een mobiele applicatie. Maar dat verschroeiende groeitempo aanhouden, bleek moeilijk. "We wilden wel, maar stootten op onze eigen beperkingen - ook financieel trouwens, want we draaiden voor een groot deel op eigen kapitaal. Niet ideaal als je maar kan aanwerven per project", zegt Pellegrims.

Autonome dochter

Na een zoektocht naar een partij die enerzijds het financiële aspect kon oplossen, en die anderzijds ook technologisch én organisatorisch complementair is aan de visie van Flow Pilots, viel de keuze op Cipal Schaubroeck. Een op het eerste zicht misschien minder voor de hand liggende organisatie die vooral met de publieke sector geassocieerd wordt.

Vanaf 3 april hebben beide partijen de intentie om de krachten ook effectief te bundelen. Flow Pilots wordt dan een volledige dochter van de Cipal Schaubroeck groep, maar blijft autonoom opereren.

"De beslissing kadert voor ons ook in een strategie van 'corporate venturing'. Daarbij neemt een groot, matuur bedrijf een belang in een jong, innovatief bedrijf met de bedoeling snel een competitief voordeel te bekomen. Het jonge bedrijf kan dan weer sneller opschalen en sneller diensten en producten op de markt zetten", licht Hans Hulpiau, coo bij Cipal Schaubroeck, toe.

"Een partner was nodig om snelle groei te verzekeren"

"Onder de naam Cipal Schaubroeck vonden we veel ambitie om slimmere applicaties af te leveren voor de publieke sector. Onder meer rond het 'Internet of Things' en 'smart cities' zijn ze sterk bezig en dat is precies ook de weg die we met Flow Pilots willen volgen", aldus Pellegrims die er van overtuigd is dat zijn bedrijf op die manier ook de nodige stabiliteit en ruimte krijgt om de groeiambities waar te maken.

'Smart city'-oplossingen

Als onderdeel van Cipal Schaubroeck nv blijft Flow Pilots diensten leveren aan privé-bedrijven maar zeker ook aan de overheid. "Dáár hebben we allemaal goesting in", zegt Pellegrims. "De knowhow en ervaring van Flow Pilots is binnen de Cipal Schaubroeck groep meer dan welkom om de 'smart city'-oplossingen voor de publieke sector verder te ontwikkelen en te versterken", bevestigt Hans Hulpiau.

Flow Pilots telt momenteel 20 mensen, waarvan 3 vennoten en draait een omzet van zo'n 2 miljoen euro. Belangrijke referenties zijn onder meer PwC, EY, AXA, Belfius en Sodexo, maar ook start-ups zoals Crowdbeamer. Aan het merk Flow Pilots verandert er niets, en ook de klanten en medewerkers zullen weinig verandering zien. Het kantoor aan de Franklin Rooseveltplaats in Antwerpen blijft ook behouden. "Naast Nazareth en Geel is dit voor Cipal Schaubroeck trouwens een mooi, nieuw centraal punt tussenin. Ook dat is een plus", lacht Pellegrims. De Cipal Schaubroeck groep telt ruim 400 medewerkers en een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Het managementteam van Flow Pilots blijft op post en behoudt de dagelijkse leiding. Een overnamebedrag werd niet meegedeeld.