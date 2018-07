Fluvius wil Vlaams glasvezelnetwerk bouwen

Muyters lanceerde eerder al het plan om overal in Vlaanderen overal een supersnel internetnetwerk te creëren. Dat zal op termijn noodzakelijk zijn om nieuwe innovaties, zoals zelfrijdende auto's, uit te rollen. De private operatoren plannen wel investeringen, maar niet altijd in landelijke gebieden. De minister wil overal in Vlaanderen een snel netwerk, met lage prijzen en toegang voor andere spelers. Er lopen onderhandelingen met Telenet, Proximus en Orange over bijkomende investeringen, met middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. Die gesprekken verlopen naar verluidt goed. In De Tijd werpt de top van intercommunale Fluvius, de combinatie van Eandis en Infrax, zich echter op als kandidaat om een Vlaams glasvezelnetwerk uit te rollen.

Muyters houdt Fluvius achter de hand als de gesprekken met de operatoren toch op een sisser zouden uitdraaien. Federaal minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) heeft bedenkingen bij die piste, zegt hij aan De Tijd. De Croo ziet een "staatsbedrijf" niet zitten. Vanuit Uruguay legt Muyters het verschil tussen zijn visie en die van De Croo uit: "Als het kan met de privé, verkies ik dat. Daar is er geen tegenstelling tussen ons. Maar we mogen niet in de situatie komen waarbij er geen snel netwerk komt."