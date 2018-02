FOD Financiën vernieuwt netwerk

Het gaat om nieuwe switches en draadloze access points van Meraki (Cisco) voor de ongeveer 160 gebouwen die onder de Federale Overheidsdienst Financiën vallen. Dimension Data levert daarvoor de nodige managed services. Concreet gaat het om Meraki MR52 access points met 802.11ac wave 2 voor het draadloze wifi-deel en stackable switches met PoE/PoE+ en distributieswitches. Alles bij elkaar vormt dit het grootste Meraki-project in ons land, maar ook het meest omvangrijke in de publieke sector in Europa, aldus Arnaud Spirlet, country manager Cisco BeLux. "Belangrijk is dat het om één cloudgebaseerde architectuur gaat voor zowel WLAN als LAN en dat het ook eenvoudig beheersbaar is", aldus Spirlet.

Het contract kadert in het Gcloud-verhaal van de overheid dat als een soort aankoopcentrale werkt. "Dat maakt dat de overheid véél sneller kan gaan dan via een klassiek aanbestedingstraject en dus echt innovatieve oplossingen snel uitrollen", zegt Pierre Dumont, managing director van Dimension Data in ons land. Het vernieuwde netwerk moet voor de FOD Financiën niet alleen de connectiviteit van medewerkers en diensten verbeteren, maar ook dienst doen als een digitaal platform waarop later verdere diensten kunnen aangeboden worden.

"We moesten onze oude hardware sowieso vervangen. Maar we beseften ook dat het nodig was om de vereisten aan te passen en bijvoorbeeld telewerken van onze medewerkers te faciliteren", zegt Marc Vandersmissen, ICT-manager bij de FOD Financiën. "Samen met onze netwerkpartner Dimension Data hebben we een oplossing gevonden met een uiterst kwalitatieve wifi die ook VoIP vlot mogelijk maakt. Waarom dan precies de Meraki-apparatuur? "Het merendeel van de gebouwen zal op termijn door verschillende FOD's gebruikt worden. Connectiviteit moet dus meer als een commodity gezien worden, een evolutie die we al ingezet hebben met GovRoam", aldus Vandersmissen. "We hebben vooral ook nood aan een eenvoudig beheersbaar systeem omdat dit op termijn ook niet meer door een IT-departement beheerd zal worden", voegt hij daar nog aan toe.