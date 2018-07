Ford investeert vier miljard dollar in zelfrijdende auto's

Vorig jaar maakte Ford bekend dat het één miljard dollar ging investeren in Argo AI. Deze start-up, die opgericht werd door ex-medewerkers van Google en Uber, ontwikkelt kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende wagens.

Bovenop die investering, die gespreid was over vijf jaar, doet Ford nu drie miljard dollar extra. Dat geld gaat niet enkel naar Argo AI, maar moet dienen om alle activiteiten van Ford rond zelfrijdende auto's samen te brengen. Totnogtoe zaten die verspreid onder de verschillende onderzoeks- en productontwikkelingsafdelingen. De nieuwe afdeling, 'Ford Autonomous Vehicles LLC', zal in Detroit komen en zal geleid worden door Sherif Marakby.

De beslissing om alle onderdelen samen te brengen en om daar de komende vijf jaar in totaal vier miljard dollar tegenaan te gooien, wijst erop Ford de voorzichtige verkenningsfase voorbij is en aan het evolueren is tot een bedrijf dat volop wil inzetten op zelfrijdende auto's.

"Ford heeft enorme vooruitgang geboekt in autonoom rijden - van de ontwikkeling van de technologie en de vernieuwing van onze bedrijfmodellen tot de gebruikerservaring", aldus Jim Hackett, CEO van Ford, in de aankondiging. "Dit is het goede moment om al die activiteiten samen te brengen in één team dat ons bedrijf moet positioneren voor de opportuniteiten van de toekomst."