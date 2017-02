Ford opent portefeuille voor intelligente zelfrijdende wagens

Het miljard dollar gaat naar Argo AI en wordt gespreid over vijf jaar. Argo AI bestaat sinds dit jaar en werd opgericht door ex-medewerkers van Google en Uber. De startup wil dit jaar tweehonderd mensen in dienst hebben om de technologie te ontwikkelen, zij zullen ook samenwerken met technici van Ford.

Ford zelf zegt dat het tegen 2021 mikt op een zelfrijdende wagen. Het streeft daarbij op het zogenaamde SAE Level 4. Daarbij is er een hoge automatisering van de rij-specifieke functies. Dat wil zeggen dat de wagen in de meeste situaties autonoom kan rijden zonder menselijke tussenkomst.

De investering is ook goed nieuws voor andere fabrikante want Ford laat meteen uitschijnen dat de technologie die het met Argo AI ontwikkelt ook in licentie wil geven aan andere voertuigmakers. Al moeten we daar zelf bij nuanceren dat zowat alle grote spelers in automotive en IT vandaag aan dergelijke systemen werken.