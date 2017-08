Door nieuwe EU-regels hoeven gebruikers bijna geen rekening meer te houden met extra kosten voor roaming in het buitenland en kunnen ze naar hartenlust facebooken en whatsappen. Een deel van het internationale dataverkeer loopt via Amsterdam. Deze zomer is het zeker 2,5 keer drukker dan vorige zomer rond deze tijd.

Op 15 juni werden de roamingregels afgeschaft. Dat was al langer een grote wens van Europese consumentenorganisaties.