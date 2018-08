Fortnite een van de eersten om Google Play Store te omzeilen

De maker van Fortnite, een bijzonder populair 'battle royale' schietspel, gaat Google omzeilen voor de Android-versie van het game. Epic Games maakt de app beschikbaar via zijn eigen website, en niet via de Google Play Store. Het is zelden dat (legitieme) apps de Google Play Store proberen te omzeilen en Epic ziet het dan ook als een statement tegen de marge die Google op apps heft.

Wie op de Play Store apps zet, moet namelijk dertig procent van de inkomsten afgeven. Voor kleinere apps is dat moeilijk te omzeilen, omdat de Play Store nu eenmaal de makkelijkste manier is voor Android-gebruikers om ze te vinden. Maar Fortnite is groot en bekend genoeg - het game zou 125 miljoen spelers hebben - om rechtstreeks naar de gebruikers te trekken.

Epic CEO Tim Sweenie legt aan gamesmagazine GamesBeat uit waarom zijn game toch alleen gaat. "Er zijn twee redenen voor wat we doen. Ten eerste willen we een directe relatie hebben met onze klanten. Op open platformen als pc en Android kunnen ze hun software ook rechtstreeks bij ons halen." Daarnaast, zo zegt hij, draait het ook gewoon om geld. "Er is meestal een verdeling van 30-70, en van die 70 procent betaalde de ontwikkelaar de kosten voor het ontwikkelen van het spel, het uitbaten, marketen, gebruikers aantrekken en al de rest. Voor de meeste ontwikkelaars slorpt dat de meerderheid van hun inkomsten op. We willen onze software dus zo efficient mogelijk beschikbaar maken voor onze gebruikers. En dat betekent waar mogelijk rechtstreeks aan hen distribueren, en hen laten betalen via Mastercard, Visa, Paypal en andere opties. Niet via een winkel die dertig procent van de inkomsten afroomt."

Fortnite draait om korte massagevechten, en het game verdient honderden miljoenen dollars per maand met een 'free to play' zakenmodel. Het spel is volledig gratis te spelen, maar gebruikers kunnen in-game credits kopen en die inruilen voor outfits voor hun personage, of 'battle passes' voor extra levels en uitdagingen. Dat het spel alternatieve manieren zoekt om tot bij spelers te komen, is dan ook niet zo vreemd.

Ommuurde speeltuin

Fortnite is uit op een hele resem platformen, waaronder pc en meerdere consoles. In april werd het al gelanceerd op iOS. Via de App Store. In tegenstelling tot Apple, dat volledige controle houdt op alles wat er op iOS draait, laat Google echter wel toe om games van andere sites te halen. De Play Store geldt echter als een (redelijk) veilige omgeving. De vrees leeft dan ook dat de meerderheid van de gebruikers het niet gewend is om daarbuiten te gaan, en dat deze stap van Epic de deur open zet voor malware die via valse versies van Fortnite wordt verspreid. Om het game te downloaden, zo gaat de redenering, zullen ze de juiste site moeten vinden, en om het game te installeren, zullen ook de standaard beveiligingsinstellingen moeten worden aangepast. Die laten meestal namelijk geen downloads van derde partijen toe.

Epic zelf zegt dat het allemaal zo'n vaart niet zal nemen. De meeste recente toestellen laten gebruikers toe om aan te geven van welke websites het toestel mag downloaden, zo meldt CEO Sweeney. Hij merkt ook op dat het op pc wel lukt om gamers zo ver te krijgen verschillende diensten te laten gebruiken, zonder dat ze daarmee per se veel malware binnenhalen. Hij geeft onder meer Steam, Battle.net en het League of Legends platform als voorbeelden van sites die op veilige manier games verspreiden.