Fototechnologie van Google's Pixel 2 nu openbaar

Dat Google Pixel 2 en 2 XL over een van de beste camera's op de smartphonemarkt beschikken, hebben ze te danken aan de software achter de camera. De meeste smartphones gebruiken twee camera's om zo een artificiële 'bokeh' te creëren. De Pixel 2 is niet voorzien van een dubbele camera, waardoor Google een andere manier moest bedenken om scherpteondiepte te creëren.

De oplossing die ze daarvoor bedachten is 'semantische afbeeldingssegmentatie'. Daarvoor bouwden ze een AI die op basis van machine learning iedere pixel een 'semantisch label' toekent. Concreet houdt dat in dat de AI elke pixel bestempelt als bijvoorbeeld 'hond', 'persoon', 'lucht', enz.... Door dat te doen kan de software de foto nog heel wat aanpassen. Het onderwerp van de foto is hierdoor heel erg duidelijk van de achtergrond gescheiden, waardoor de software een goede portretfoto kan maken met kunstmatige scherpteondiepte of beter live filters kan toepassen. Door die software kan de camera van de Pixel 2 toch opboksen tegen andere vlaggenschepen.

De code van het zogenaamde 'DeepLab-V3+'-model heeft Google nu open-source gemaakt op GitHub. Dat wil zeggen dat iedereen de code kan downloaden en er zelf mee mag experimenteren. Google hoopt dat hierdoor softwarematige camera-effecten zullen verbeteren doordat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Het vrijgeven van deze software wil ook zeggen dat andere producenten van smartphones de code kunnen gaan toepassen in hun eigen telefoons. We zouden dus na verloop van tijd een vooruitgang in fotokwaliteit kunnen zien op de smartphonemarkt.

Zoals gewoonlijk bij aankondigingen van Google, ontstonden er al snel een hele hoop speculaties. Volgens verschillende Android-gebruikers is de enige reden dat Google deze technologie nu openbaar maakt dat Google een veel betere versie heeft klaarstaan voor de Pixel 3. Of dat echt ook het geval is, daarvoor moeten we nog wachten tot Google I/O in mei, waar we mogelijk de eerste glimp van Google's volgende smartphone te zien krijgen.