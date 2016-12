Foute Windows 10 patch gooit pc's van het internet

Het probleem ontstond bij de Patch Tuesday updatereeks van vorige week. Daarbij was er volgens The Register één onderdeel die schade toebracht aan DHCP, een deel van het internetprotocol. Dat leidde ertoe dat verschillende gebruikers geen IP-adres kregen van hun router, waardoor ze geen toegang kregen tot het internet of hun lokaal netwerk.

Gebruikers die problemen ondervinden wordt aangeraden om hun toestel wel eerst te herstarten (niet enkel uitzetten en weer opstarten). Intussen heeft het bedrijf een nieuwe update klaargezet. In het infoartikel KB3206632 staat onder meer te lezen dat daarbij een "crash in DCPSVC waarbij in sommige situaties het toestel geen IP-adres krijgt" wordt hersteld.