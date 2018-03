Foxconn neemt Belkin over voor 866 miljoen dollar

Foxconn is een Taiwanese fabrikant die vooral bekend staat als het bedrijf dat de iPhone maakt voor Apple. De bedrijfstak Foxconn Interconnect Technology, die onder meer kabels verkoopt aan bedrijven, neemt nu het Amerikaanse Belkin over. Dat bedrijf maakte het nieuws bekend in een mededeling op haar website. Het overnamebod bedraagt 866 miljoen dollar.

iPhone-onafhankelijk

Belkin is een fabrikant van allerlei accessoires zoals telefoonladers en kabels, maar in tegenstelling tot Foxonn, focust Belkin wel op de consumentenmarkt. Het bedrijf heeft ook enkele dochtermerken onder haar vleugels die nu ook in handen komen van het Taiwanese bedrijf. Linksys is een fabrikant van routers en andere netwerkapparaten, en vijf jaar geleden werd ook Wemo opgericht, een fabrikant van smart home-producten.

Foxconn lijkt met deze zet vooral haar onafhankelijkheid ten opzichte van Apple op te willen kopen. Momenteel is het Taiwanese bedrijf in haar huidige businessmodel erg afhankelijk van de vraag naar iPhones: de helft van Foxconns verkoop zou van iPhones komen. Met de aankoop van drie consumentenmerken, kan het bedrijf haar business meer diversifiëren, zodat het niet alleen meer bekend zal staan als een fabrikant achter de schermen.

Trump trotseren

Al is de deal nog niet volledig rond, omdat de techgigant eerst nog toelating moet krijgen van het Amerikaanse 'Committee on Foreign Investment'. De regering Trump heeft de afgelopen weken nogmaals bewezen, door het afketsen van de Brodcomm-Qualcomm-overname, dat ze niet laaiend enthousiast is over Chinese overnames van grote Amerikaanse bedrijven.

Toch heeft Foxconn gezien haar Taiwanese afkomst, maar ook gezien de recente aankondiging van een 10 miljard dollar kostende fabriek in de VS, misschien wel een streepje voor. De komende dagen zullen we te weten komen of de deal al dan niet geaccepteerd wordt.