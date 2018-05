Françoise Chombar is de ICT Personality of the Year 2018

Met 1.150 genodigden was het Data News Awards for Excellence gala - The Late Light Show - op 24 mei dé place to be. Veertien awards hadden we klaar voor ondernemingen die het afgelopen jaar een sterke impact hadden op het ICT-ecosysteem en die er bovengemiddeld uitsprongen. De winnende bedrijven van de Data News Awards for Excellence worden bepaald door de lezers van Data News enerzijds en een professionele jury bestaande uit IT-prominenten anderzijds. Het gaat stuk voor stuk om ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van customer support, technologie, innovatie, impact op de markt, reputatie en lokale verankering binnen hun bedrijfssegment.

De vijftiende award is traditioneel die voor de ICT Personality of the Year: een prijs die uitsluitend door de redactie van Data News bepaald en toegekend wordt. De ICT Personality of the Year werd gekozen uit een longlist van 25 sterkmakers in de Belgische ICT-omgeving.

Françoise Chombar is ICT Personality of the Year

Uiteindelijk koos de redactie voor Françoise Chombar, de mede-oprichtster en CEO van Melexis: een industriële parel in ons land. Ze richtte Melexis in 1988 op samen met haar echtgenoot Rudi de Winter en met Roland Duchâtelet. In een tijd toen we nog niet spraken van een start-up, maar een startend bedrijf. Françoise Chombar wint de prijs omwille van haar zin voor ondernemen en het indrukwekkende parcours dat ze afgelegd heeft met Melexis. Françoise is exact 30 jaar aan de slag en groeide mee met haar bedrijf. Ze heeft onderweg zowat iedere mogelijke rol aangenomen. Zeker het afgelopen jaar was 'haar' jaar, waarbij ze zich onder meer sterk inzette voor gendergelijkheid, zich engageerde als voorzitter van het STEM-platform en waarin ze pas nog in de prijzen viel met Global Prize for Women Entrepreneurs: een internationale onderscheiding.

De winnende bedrijven in de 14 categorieën zijn...

Cloud Innovator Award For Excellence: Amazon

Customer Centric Company Award For Excellence: Delaware

Best product Award For Excellence: Belgian Mobile ID "ITSME"

Artificial Intelligence Company Award For Excellence: IBM

Start-Up Company Award For Excellence: Unifly

Scale-Up Company Award For Excellence: Teamleader

Digital Transformation Innovator Award For Excellence: Microsoft

IoT Innovator Award For Excellence: Proximus

Datacenter Company Award For Excellence: LCL

Mobile Innovator Award For Excellence: Huawei

IT Services Company Award For Excellence: Tata Consultancy Services

Cybersecurity Award For Excellence: Fortinet

Storage Innovator Award For Excellence: Dell EMC