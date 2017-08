Frankrijk en Duitsland willen nieuwe belasting voor internetgiganten

Dit heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire bekend gemaakt in een Facebook Live chat, meldt het AFP. Al langer liggen internetgiganten in Europa onder vuur vanwege het gebruik van belastingconstructies, waarbij zij in landen met lage belastingtarieven belasting betalen over omzet die in andere Europese landen is gegenereerd.

Het nieuwe plan is bedoeld om dergelijke constructies onmogelijk te maken. Duitsland en Frankrijk willen de omzet van internetgiganten als een referentiepunt gebruiken om te bepalen hoeveel belasting de bedrijven moeten betalen in alle Europese landen waar zij omzet genereren.

Het is overigens niet de eerste keer dat een dergelijk plan wordt voorgesteld. Vergelijkbare initiatieven zijn eerder op Europees niveau besproken en voorgesteld binnen de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) group voor ontwikkelde economieën. Deze plannen hebben echter niet tot de invoering van nieuwe wetgeving geleid.

Het nieuwe plan zou medio september op een bijeenkomst van Europese financiële ministers in de Estse hoofdstad Tallinn officieel worden aangekondigd.

