Frankrijk werkt aan eigen berichtendienst

Er zijn op dit moment al een heleboel communicatie-apps die berichten versleutelen, zoals Telegram, WhatsApp of Signal. In de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal en de verhoogde belangstelling voor privacy laat Frankrijk echter weten dat ze het vertrouwen verloren zijn in internationale encryptie-apps zonder servers in Frankrijk. "We moeten een beveiligd berichtenplatform zien te vinden dat niet versleuteld wordt door de VS of Rusland. Door het nieuws over data-inbreuken zoals bij Facebook lijkt het ons best om nu het roer in eigen handen te nemen."

Daarom werkt Frankrijk nu aan een eigen beveiligd berichtenplatform. De app zou gebaseerd zijn op open-source software, maar om de welke het precies gaat, wouden ze nog niet kwijt. De end-to-end-encryptie van Signal zou een van de opties kunnen zijn, die wordt namelijk nu al door velen als de industriestandaard voor berichtencryptie gezien en ook WhatsApp maakt er gebruik van.

Op dit moment wordt het platform door een twintigtal Franse ambtenaren uitgetest met als doel om de dienst verplicht te maken voor alle politieke instellingen in het land tegen deze zomer. Na verloop van tijd zou de app ook voor alle inwoners beschikbaar kunnen gemaakt worden, maar het beter beveiligen van officiële communicatie blijft het hoofddoel.