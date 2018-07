'Franse chiponderdelenmaker valt in Chinese handen'

De overname dateert van een maand geleden maar werd nog niet bekend gemaakt. Reuters sprak echter met vijf mensen betrokken bij de zaak die meer details geven. Zo betaalt Tsinghua Unigroup 2,2 miljard euro aan Linxens' huidige eigenaar, investeringsfonds CVC. Wel is er nog goedkeuring nodig van regulatoren in Frankrijk, Duitsland en de vakbonden.

Linxens heeft zijn hoofdzetel in de buurt van Parijs en draait een omzet van 535 miljoen euro. Het bedrijf stelt 3.500 mensen tewerk op 9 productiesites en is vandaag al aanwezig in China. Het bedrijf maakt onder meer connecteren voor de communicatie tussen smartcards en elektronische lezers en antennes en inlays voor onder meer contactloze betalingen.

Reuters waarschuwt wel dat overnemer Tsinghua Unigroup geen al te beste ervaringen heeft met overnames en ziet de deal als een test voor Europese regulatoren in hun houding naar Chinese invloed.

Zo moest het bedrijf in 2016 en 2017 drie overnames in Taiwan afblazen omdat het geen goedkeuring kreeg. Ook probeerde het in 2015 het Amerikaanse Micron Technology voor 23 miljard dollar over te nemen, wat toen door de VS werd afgekeurd uit veiligheidsredenen.