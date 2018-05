Franse provider zet eigen digicorder aan de kant voor Apple TV

De Franse telecomprovider Canal+ heeft aangekondigd dat het klanten niet langer via zijn eigen digicorder tv wil laten kijken. Het zal in de plaats televisie aanbieden via Apple TV. Voor een maandelijkse kostprijs van 6 euro krijgen klanten een Apple TV 4K-toestel in huis waarop de eigen tv-app van de provider voorgeïnstalleerd staat.

Het is geen verrassing dat Canal+ zijn eigen digicorder aan de kant schuift voor de toestellen van Apple. Bij de lancering van de laatste versie van zijn digicorder, liet de provider al verstaan dat de beste kijkervaring via Apple TV is, dat schreef de Franse techsite Next Impact. Nu heeft Canal+ gezegd dat de eigen digicorder langzaam overbodig is geworden.

Toch heeft de provider ook een oplossing voorzien voor klanten die een tragere verbinding hebben door bijvoorbeeld een moeilijke ligging van hun huis. Canal+ blijft een satellietverbinding aanbieden via zijn eigen digicorders. Bovendien is het huren van een Apple TV-toestel niet noodzakelijk omdat de tv-app van de provider ook compatibel is met iOS, Android, Android TV, Samsung TV en via de browser.