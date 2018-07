Franse start-up maakt blockchain beschikbaar voor iedereen

'Je voelde het al in 2015-16 dat blockchain dé technologie werd', zegt Corentin Denoeud, 'en veel bedrijfsleiders zagen dat het hun business wel eens voorgoed zou kunnen veranderen. Uitvinden hoe je het kunt gebruiken en het vervolgens implementeren was echter andere koek. Daarvoor had niet iedereen de juiste mensen in huis, of de kennis. Uit dat besef is Blockchain Studio geboren.'

De concrete aanleiding was een Innovation Challenge die de Franse energiereus Engie onder zijn medewerkers lanceerde. Uiteindelijk zou het Maltem zijn, een IT-partner van het bedrijf, die een technologie bedacht om op een handige manier blockchain voor anderen te ontsluiten. De missie bleek geslaagd, en dus besloten Engie en Maltem om de tool vanuit een start-up te commercialiseren.

Blockchain voor beginners

De oplossing van Blockchain Studio bestaat uit een SaaS-toepassing die gebruikers stap voor stap begeleidt bij het integreren van blockchain in hun business. 'We helpen de gebruiker begrijpen hoe alles werkt, wat de transacties en de businesslogica zijn, en op basis van die elementen genereren we code die hij dan kan gebruiken bij de blockchaintoepassing die hij nodig heeft. En als dat gebeurd is genereren we de online of mobiele interfaces die hen toelaten om de applicatie ook te delen. Kortom: we stellen hen in staat om blockchain te gebruiken zonder dat ze de nodige technische kennis moeten hebben.'

Met het proof-of-concept uitgebreid getest, draait Blockchain Studio ondertussen al even bij enkele klanten: bij Engie zelf, maar ook bij een bankier en een verzekeraar. 'Nu willen we een tweede tool maken die gebruikers toelaat om hun smart contracts handig op te volgen, en dan willen we internationaal uitbreiden. We hebben het geluk dat we met Maltem een partner hebben die al in veertien landen aanwezig is, en ons daar introduceert bij zijn klanten. Zo willen we dus groeien.'

Daarvoor is ook geld nodig, en dat staat Blockchain Studio op het punt binnen te halen. 'In september zullen we onze eerste kapitaalronde afsluiten', zegt Denoeud. 'Ik kan nog niet zeggen wie er voor tekent, maar we zullen dan twee miljoen euro ophalen. Daarmee willen we dan verder onze start-up uitbouwen.'