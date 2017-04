Franse verkiezingen: een op vier gedeelde artikels vals

De artikels die op Twitter circuleren zijn volgens het onderzoek opzettelijk valse of "rommelartikels" die "ideologisch extreme, hyperpartijdige of complotachtige" standpunten innemen met logische fouten en opinies vermomd als feiten. Daarbij werd door automatische accounts vooral veel internetverkeer gegenereerd tegen de gematigde, pro-EU-kandidaat Emmanuel Macron en voor de conservatieve, Russischgezinde presidentskandidaat François Fillon.

De studie voegt meer bewijs toe aan de beschuldigingen vanuit Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten dat Rusland zich probeert te mengen in verkiezingen door dit soort verhalen te verspreiden. Volgens de studie delen Franse en Duitse kiezers wel informatie van betere kwaliteit dan Amerikaanse kiezers. In de staat Michigan bijvoorbeeld waren soms een op twee gedeelde artikels vals nieuws. In Duitsland was dit tijdens de verkiezingen slechts een op vijf.