Fransen benutten deeleconomie het meest

Van de inwoners van Frankrijk doet 36 procent wel eens transacties via dit soort online marktplaatsen, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. In Nederland en België is dat respectievelijk 12 en 8 procent. De vier populairste activiteiten zijn het huren van een huis of huisruil, crowdfunding en het delen van een auto. De inkomsten van de platforms zijn in de afgelopen jaren gestaag gestegen, van 10,2 miljard euro in 2013 naar 15,9 miljard in 2014 en 28,1 miljard in 2015.

Grijs gebied

Gisteren nam de Commissie Interne Markt van het Europees Parlement een verslag aan waarin voorstellen worden gedaan deze groeiende markt te reguleren. Volgens de commissie brengt het succes van de deeleconomie ook zorgen met zich mee over de rechten van werknemers en oneerlijke concurrentie ten opzichte van traditionele bedrijven die zich aan strengere wettelijke eisen moeten houden.

Daarom moeten grijze gebieden gereguleerd worden. Voor alle werknemers in de deeleconomie moeten eerlijke arbeidsomstandigheden gelden en ze moeten adequaat beschermd worden.

Verder moeten er effectieve criteria komen om individuele burgers die af en toe diensten aanbieden te onderscheiden van 'professionals'. Ook zouden voor elke leverancier van soortgelijke diensten dezelfde belastingregels moeten gelden.

Over het door de commissie goedgekeurde rapport wordt in juni gestemd tijdens een plenaire sessie van het Europees Parlement. (IPS)