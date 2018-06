Fransen kunnen binnenkort boodschappen doen bij Carrefour via Google Assistant

Volgens Carrefour is het voor het eerst ooit dat Google betrokken is bij bestellingen van verse producten. De deal past binnen het digitale transformatieplan om van Carrefour tegen 2022 een toonaangevend bedrijf in onlineboodschappen te maken.

In dat kader is Carrefour haar eigen digitale assistent Lea aan het ontwikkelen. Daarvoor doet de supermarktketen een beroep op de slimme luidspreker Google Home en de spraakgestuurde assistent Google Assistant. Telkens die de boodschap 'Ok Google, praat met Carrefour' te horen krijgt, zal hij de klant doorverwijzen naar Lea. Aan Lea kan een boodschappenlijstje gedicteerd worden. De producten kunnen vervolgens afgehaald worden in de Carrefour-winkels waarvan Google de locatie wijst of toegestuurd via de leveringsdienst van Carrefour. Carrefour heeft ook winkels in België, maar in eerste instantie zullen enkel Franse klanten boodschappen kunnen doen via Google Assistant, die pas later dit jaar ook in het Nederlands beschikbaar wordt.

Ook worden boodschappen van Carrefour gekoppeld aan de Franse versie van het winkelkanaal Google Shopping. Financiële details van de overeenkomst tussen beide bedrijven werden niet bekendgemaakt.

Eerder dit jaar maakte concurrent Casino al bekend online de handen ineen te slaan met de Amerikaanse webwinkelreus Amazon voor bestellingen in de regio Parijs.