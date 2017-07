FTC onderzoekt Amazon wegens misleidende kortingen

Volgens Reuters stelt de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Watchdog dat Amazon kortingen op zijn website hoger doet voorkomen dan deze in werkelijkheid zijn. De Amerikaanse consumentenorganisatie trekt de conclusie na duizend producten in de webshop van Amazon te hebben onderzocht. 46% was voorzien van een referentieprijs, die aangeeft voor welke prijs producten voorheen te koop waren. Amazon gaf hierbij volgens Consumer Watchdog hogere referentieprijzen op dan producten in de drie maanden daarvoor daadwerkelijk hebben gekost. Consumer Watchdog stelt dat Amazon hiermee klanten misleid.

Amazon is het niet eens met de beschuldigingen en spreekt over een zeer gebrekkig onderzoek. Daarnaast geeft de e-commercegigant aan prijzen te hanteren die andere verkopers en fabrikanten eveneens gebruiken.

