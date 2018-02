Fujifilm neemt Xerox over

De Japanse techgigant Fujifilm gaat Xerox overnemen voor 6,1 miljard dollar, omgerekend 4,9 miljard euro. Het nieuwe bedrijf zou 18 miljard dollar, of zo'n 14 miljard euro, waard zijn. Fujifilm krijgt daarbij een meerderheidsaandeel van 50,1 procent, en heeft zo alle touwtjes in handen van het Amerikaanse Xerox, ooit een van de pioniers in de techwereld.

Het nieuws van de overname komt niet onverwacht. Xerox heeft al langer moeite om nieuwe inkomsten te vinden om de krimpende markt aan printers en kopieerapparaten op te vangen. Het bedrijf maakte het voorbije kwartaal 196 miljoen dollar (157 miljoen euro) verlies.

Fujifilm neemt nu een participatie van 50,1 procent in Xerox en geven het bedrijf - voorlopig - de naam 'New Fuji Xerox'. Dat is om verwarring met de bestaande Fuji Xerox te vermijden. Hoe die hele handel werkt, is lichtjes ingewikkeld, maar het gaat ongeveer als volgt. Fujifilm en Xerox richtten in 1962 samen Fuji Xerox op, een 75/25 joint venture die voornamelijk in Azië opereert. Onder de nieuwe regeling wordt die bestaande Fuji Xerox een dochter van de nieuwe Fuji Xerox.

Zelfs met de grotere schaal van het nieuwe Fuji Xerox, zal het echter moeilijk worden om de winstmarges hoog te houden. De printermarkt is de voorbije jaren sterk gedaald, omdat mensen vaker documenten naar elkaar mailen, of bekijken op smartphones. Fuji Xerox meldt alvast dat het 10.000 jobs zal schrappen tegen 2020. Die jobs zullen vooral in Azië sneuvelen. Fujifilm hoopt vooral te groeien in printdiensten en medische beeldvorming.