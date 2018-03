Fujitsu kiest Brussel als locatie voor blockchain-innovatiecentrum

Het innovatiecentrum van Fujitsu wil bedrijven en overheden begeleiden bij de implementatie van blockchain. "We willen de bestaande technologie naar de markt brengen. Maar de moeilijkheid daarbij is dat klanten hun bedrijfsprocessen vaak moeten herdenken", illustreerde Frederik De Breuck van Fujitsu. "We hebben ook extra aandacht voor de wettelijke beperkingen en voor het menselijk gedrag. De implementatie van blockchain moet nuttig en gebruiksvriendelijk zijn."

Het innovatiecentrum werkt samen met externe partners zoals het Leuvense onderzoeksinstituut Imec. Met Innoviris, het Brussels instituut voor innovatie, werd een samenwerkingsakkoord afgesloten in het kader van smart cities.

Fujitsu koos voor Brussel als locatie omdat de Belgische vestiging "een lange geschiedenis van innovatie kent (...) Hier zitten briljante mensen en we zitten dicht bij de Europese instellingen", klonk het nog.

