Fujitsu wil gsm-afdeling verkopen

Fujitsu is in ons land vooral bekend als IT-outsourcer in het zakelijke segment, maar het bedrijf maakt ook zijn eigen smartphones. Die bracht het in februari vorig jaar al onder in een apart bedrijf en dat bedrijf staat nu te koop. Hoofdreden is de zware concurrentie op de smartphonemarkt.

Volgens Reuters, dat de Japanse zakenkrant Nikkei citeert, hebben onder meer Polaris Capital Group, CVC Capital Partners en Lenovo interesse. De bedragen die circuleren gaan omgerekend om een paar honderd miljoen euro.

Fujitsu maakte sinds 2011 een comeback op de telefoonmarkt met toestellen op Windows Phone en de laatste jaren ook Android. Bij een verkoop zou Fujitsu zelf stoppen met de ontwikkeling en productie van telefoons. Wel wil het bedrijf een minderheidsaandeel houden in het bedrijf en zou ook de merknaam Fujitsu voor telefoons blijven bestaan.