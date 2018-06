Gamers gediskwalificeerd om 'illegale muis'

In het actiespel strijden teams van vijf personen tegen elkaar. Ieder teamlid bestuurt een personage. De valsspelende gamer bediende een personage dat klonen van zichzelf kan maken. Iedere kloon moet apart worden bestuurd maar hij viel door de mand omdat hij de klonen tegelijk controleerde wat normaal gesproken niet mogelijk is. Het team ontkent de muis te hebben geprogrammeerd maar de organisatie schorste de gamers toch wegens 'oneerlijk voordeel'.

Dota 2 is zeer populair in de professionele gaming scene. Teams van over de hele wereld strijden in vele verschillende competities tegen elkaar.