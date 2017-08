Games, chips en muziek helpen Sony vooruit

Sony sloot het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar af met een winst van omgerekend 621 miljoen euro. Die viel daarmee hoger dan kenners hadden voorzien. Met een jaar-op-jaar verbetering van 15,2 procent tekent Sony hier meteen ook de grootste kwartaalwinst in achttien maanden op.

Het bedrijf heeft een bewogen boekjaar achter de rug. Een grote aardbeving zorgde er vorig jaar onder meer voor dat de productie van chips grotendeels stil kwam te liggen. Het natuurgeweld betekende bovendien dat het concern 850 miljoen euro moest afschrijven bij zijn filmtak. De resultaten in het kwartaal dat liep tot en met juni zijn dan ook een opsteker voor het bedrijf, al komt veel van dat geld ook uit eenmalige inkomsten, zoals verzekeringsgeld dat Sony terugtrok na de aardbeving.

Tegelijk lijkt ook de strategie van CEO Kaz Hirai eindelijk vruchten af te werpen. De man besloot vijf jaar geleden dat Sony op drie markten moest focussen: digitale beeldverwerking, gaming en de mobiele markt. In twee van die drie boert Sony ondertussen bijzonder goed. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld digitale beeldensensoren die, volgens Bloomberg, in de helft van alle smartphones ter wereld zitten.

De grootste inkomstenbron van Sony is ondertussen de gamingtak. Onder meer de consoles en een groeiende markt voor downloadbare games via het PlayStation Network zijn daarvoor verantwoordelijk. In de felbevochten mobiele markt doet Sony het wat minder, maar de tak blijft wel (een klein beetje) winst maken.