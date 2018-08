Gartner: 'Amazon is marktleider op IaaS markt'

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Gartner. "De top vier providers bieden een sterk IaaS-aanbod en zagen gezonde groei naarmate IaaS volledig wordt omarmd door mainstream organisaties en de beschikbaarheid van de cloud zich uitbreidt naar nieuwe regio's en landen", aldus Sig Nag, onderzoeksdirecteur bij Gartner.

"Cloud-gerichte IT-investeringen zijn inmiddels goed voor 20% van het totale IT-budget voor organisaties die gebruik maken van de cloud. Veel van deze organisaties zetten de cloud in om productieomgevingen en kritieke systemen te ondersteunen."

Consolidatie

De IaaS-markt wordt in toenemende mate geconsolideerd rond de leiders. De vier belangrijkste spelers - Amazon, Microsoft, Alibaba en Google - zijn allen hyperscale IaaS providers en hebben samen 73% van de markt in handen. Als we kijken naar de gecombineerde IaaS en infrastructure utility services (IUS) is dit 47%.

Amazon is de duidelijke leider op de wereldwijde IaaS-markt met een geschatte omzet van 12,2 miljard dollar in 2017. Dit is 25% meer dan in 2016. Amazon is daarnaast volgens Gartner de meest volwassen provider, met de sterkste track record bij klanten en het meest bruikbare partnerecosysteem.

Groei werd in 2017 niet alleen gedreven door klanten die vanuit traditionele datacenters migreerden naar IaaS-omgevingen, maar ook door klanten die transformationele digitale business projecten implementeerden. Dit reflecteert volgens Gartner de brede reeks use cases voor IaaS.

Verdubbeling voor Microsoft

Microsoft is de op één na grootste spelers op de IaaS markt en zag zijn omzet met maar liefst 98% groeien tot ruim 3,1 miljard dollar in 2017. Het bedrijf levert IaaS via Microsoft Azure, wat bestaat uit een collectie van infrastructuur- en platformdiensten.

Alibaba staat op nummer drie en realiseerde een omzetgroei van 63%. Dit reflecteert volgens Gartner de succesvolle investeringen van het bedrijf in research & development (R&D). Ook wijst Gartner erop dat Alibaba het financiële vermogen heeft deze trend door te zetten en te investeren in wereldwijde uitbreiding, waardoor het bedrijf op termijn in sommige regio's kan uitgroeien tot een alternatief voor wereldwijde hyperscale cloud providers.

In samenwerking met Dutch IT-Channel