Gartner: artificial intelligence nestelt zich in vrijwel alle software

Gartner ziet dat AI het afgelopen veel meer interesse heeft gekregen. In januari 2016 bevond de term artificial intelligence nog niet in de top-100 zoektermen op de Gartner website. Maar in mei 2017 had de AI-zoekterm de zevende plaats in de de top-100 zoektermen.

AI is vandaag de dag een fundament voor de business strategie. Het zorgt voor verbetering van IT-toepassingen op basis van verzamelde data, analytics, machine learning en andere intelligence toepassingen. 30 procent van alle CIOs zal AI tegen 2020 in zijn top-5 lijstje zetten omdat het toegevoegde waarde biedt, aldus Gartner.

3 Struikelblokken/uitdagingen

Om met succes de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te benutten wijst Gartner wel op drie pijnpunten die bedrijven moeten begrijpen:

Zichzelf onderscheiden ten opzichte van de meer dan duizend anderen AI-bedrijven.

Bewezen en eenvoudige machine learning in plaats van hypermoderne maar vaak obscure technologie.

Het gebrek aan capaciteiten binnen bedrijven om AI-oplossingen te evalueren, bouwen en uit te rollen.

