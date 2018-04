Gartner: dit jaar 3,7 biljoen dollar naar IT

"Hoewel de wereldwijde IT-uitgaven dit jaar naar verwachting met 6,2 procent zullen stijgen, heeft de dalende Amerikaanse dollar valutaverschuivingen veroorzaakt, wat de belangrijkste reden is voor deze sterke groei", aldus John-David Lovelock , vicevoorzitter onderzoek bij Gartner.

"Dit is de hoogste jaarlijkse groei die Gartner sinds 2007 heeft voorspeld en zou een teken zijn van een nieuwe cyclus van IT-groei, maar de uitgaven voor IT over de hele wereld groeien op verwachte niveaus en sluiten aan bij de verwachte wereldwijde economische groei. Verwacht wordt dat de US-dollar in 2018 en 2019 sterker zal evolueren en tegelijkertijd een enorme volatiliteit zal doormaken vanwege de onzekere politieke omgeving, de heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst en het potentieel voor handelsoorlogen."

Software

Verwacht wordt dat de uitgaven voor Enterprise-software de hoogste groei zullen kennen in 2018 met een toename van 11,1 procent. Behoudens onverwachte verstoring, zal de software-industrie naar verwachting blijven profiteren van de evolutie van digitale business. De uitgaven voor applicatiesoftware zullen naar verwachting tot 2019 blijven stijgen en infrastructuursoftware zal ook blijven groeien, ondersteund door moderniseringsinitiatieven.

Datacenter

Zelfs met een sterk einde van 2017, wordt voorspeld dat de wereldwijde uitgaven aan datacentersystemen in 2018 met 3,7 procent zullen groeien, tegenover 6,3 procent groei in 2017. De vooruitzichten voor de langere termijn blijven uitdagingen houden, met name voor het opslagsegment.

De sterkte eind 2017 was vooral te danken aan het tekort aan componenten voor geheugencomponenten en de prijzen zijn sneller gestegen dan eerder werd verwacht. Waar voorheen werd verwacht dat de tekorten aan onderdelen zouden afnemen tot in 2018, wordt verwacht dat de tekorten het hele jaar door zullen aanhouden, waarbij het aanbod naar verwachting niet zal afnemen tot het einde van het jaar.

Devices

Wereldwijde bestedingen voor apparaten - pc's, tablets en mobiele telefoons - zullen naar verwachting in 2018 groeien tot 706 miljard dollar, een stijging van 6,6 procent ten opzichte van 2017.

"De markt voor apparaten blijft een dubbele dynamiek kennen. Sommige gebruikers houden niet van kopen, en degenen die kopen, doen dit gemiddeld genomen tegen hogere prijzen," zegt Lovelock. "Als gevolg hiervan zullen de uitgaven aan eindgebruikers sneller stijgen dan eenheden tot 2022. De totale uitgaven aan eindgebruikers en verzendingen van eenheden zullen naar verwachting echter lager zijn in vergelijking met eerdere prognoses, zoals de vraag naar ultramobiele premium apparaten, ultramobiele hulpprogramma's en standaardtelefoons zal naar verwachting langzaam zijn."

