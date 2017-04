Gartner: sommige pc-merken zullen verdwijnen

De cijfers zijn nieuw maar de trend is dat niet: in de eerste drie maanden van dit jaar werden er 2,4 procent minder pc's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het eerst sinds 2007 werden er in één kwartaal minder dan 63 miljoen exemplaren verkocht. In Emea-gebied bedraagt de daling zelfs 6,9 procent (17,9 miljoen exemplaren).

Gartner, dat de cijfers berekende, merkt op dat er op de zakelijke markt wel een lichte groei is, maar die wordt volledig teniet gedaan door de krimpende markt onder consumenten. De redenen zijn al langer bekend: oude pc's worden niet vervangen en sommige consumenten gebruiken zelfs nog amper een pc. Op de zakelijke markt worden de toestellen nog wel gezien als een productiviteitstool en dus regelmatig vervangen.

"Wie wint op de zakelijke markt, zal uiteindelijk in deze krimpende markt overleven," zegt Mikako Kitagawa, hoofdanalist bij Gartner. "Leveranciers die geen sterke aanwezigheid hebben op de zakelijke markt zullen grote problemen krijgen en gedwongen worden om de pc-markt te verlaten in de komende vijf jaar." Wel sluit de marktonderzoeker niet uit dat bepaalde niches, zoals gamingpc's, overeind blijven.

Dat zien we ook in de rangschikking: de grootste spelers zijn Lenovo, HP Inc. en Dell, drie bedrijven met een stevige aanwezigheid op de zakelijke markt. Gartner vreest voor andere merken, zoals Asus en Acer. Al maakt het een uitzondering voor Apple. Dat bedrijf kan volgens de marktonderzoeker wel overleven omdat het een trouwe klantenbasis heeft. Ook Lenovo maakte enkele maanden een gelijkaardige opmerking over het verdwijnen van merken.

Duurder en minder nuttig

De pc-markt zit al jaren in het slop. Dat komt hoofdzakelijk door de opkomst van smartphones en tablets die er voor zorgen dat we onze pc minder gebruiken en dus minder snel vervangen. Vandaag komt daar nog bij dat bepaalde onderdelen, zoals DRAM en SSD's, de laatste maanden in prijs zijn gestegen wat de aankoop van een toestel er niet goedkoper op maakt.

HP nipt 2e

In de rangschikking zelf valt op dat HP met 6,5 procent de grootste groei kan neerleggen en zo nipt onder marktleider Lenovo komt. In de VS wist HP zelfs met 15,9 procent te groeien. Gartner merkt daarbij op dat ook Dell al vier kwartalen groeit.

Op vrijdag 21 april brengt Data News een uitgebreid artikel over hoe afgeschreven pc's uit de Benelux opnieuw worden ingezet in Kenia en er nadien worden gerecycleerd.