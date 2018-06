Gebruiken we binnenkort onze smartphone als autosleutel?

Bij sommige automerken (zoals de Tesla Model 3) is het al mogelijk om je smartphone te gebruiken als autosleutel, maar daar bestond nog geen gemeenschappelijke standaard voor. Nu heeft het Car Connectivity Consortium (CCC) de Digital Key 1.0 voorgesteld, een standaard waarmee auto- en smartphonefabrikanten aan de slag kunnen. Onder meer Apple, LG, Samsung en Qualcomm maken deel uit van dat consortium, net als autofabrikanten Audi, BMW, General Motors, Hyundai en Volkswagen.

Vooraleer een gebruiker de Digital Key op zijn smartphone kan gebruiken, moet die zich eerst authentiseren via een wachtwoord, vingerafdruk of irisscan. Daarna kan die op een passieve manier gebruik maken van het systeem, aldus het CCC. Om de deuren te openen, volstaat het bijvoorbeeld dat de smartphone van de bestuurder in de buurt van de auto komt. En om de wagen te starten moet de bestuurder enkel nog de startknop van de wagen induwen.

De technologie is in de eerste plaats bedoeld voor de auto-industrie, maar zou ook kunnen gebruikt worden voor in de vastgoedsector, de hotelsector of voor wagenparkbeheer. De digitale sleutel kan ook nieuwe mogelijkheden bieden voor autodelen en autoverhuur, zoals een tijdsslot. Voor leveringen kan ingesteld worden dat enkel de kofferbak kan geopend worden, niet de autodeuren. Daarnaast zijn ook use cases denkbaar waarbij de sleutel de voorkeuren van iedere bestuurder bijhoudt (zoals de positie van de spiegels of de stand van rugleuning).

Dat wordt wellicht iets voor de opvolger van deze standaard, die volgens het CCC nu in ontwikkeling is. Deze Digital Key 2.0 wordt begin 2019 verwacht.