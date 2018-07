Gedetineerden maken 225.000 dollar buit bij hack gevangenissoftware

Honderden gedetineerden in een gevangenis in Idaho zijn erin geslaagd de interne software van het gebouw te hacken. Volgens een mededeling gaat het om 364 gedetineerden, die een kwetsbaarheid in de software gebruikten om zichzelf geld toe te stoppen, van kleinere bedragen tot duizend dollar in één keer. In totaal werd er 225.000 dollar buitgemaakt.

Het gehackte systeem in kwestie heet JPay, en het is een software die gevangenen toelaat om via beveiligde draagbare toestellen geld over te schrijven, muziek of games te downloaden, en te communiceren met familieleden. Voor gedetineerden is het meestal niet mogelijk om rechtstreeks op het 'echte' internet te gaan, en een systeem als JPay moet daar de buffer voor vormen.

De software werd echter gemanipuleerd om gedetineerden meer geld uit te keren dan voorzien. De gevangenen die betrapt werden, mogen geen muziek of games meer downloaden zolang ze het geld niet hebben teruggestort. Wel mogen ze blijven e-mailen.