'Geef landen die het internet blokkeren geen nieuwe IP-adressen'

Het gaat om een voorstel van Afrinic, de organisatie die in Afrika instaat voor het verdelen en beheren van de IP-adressen. Die ziet naar eigen zeggen dat overheden en regeringsleiders steeds vaker het internet afsluiten ten voordele van de eigen politieke agenda. Los van de censuur gaat zo'n ingreep ook gepaard met economische schade.

De opzet lijkt eenvoudig: Als een overheid het internet probeert af te sluiten, ongeacht of dat lukt en of dat voor de hele bevolking of een beperkte groep is, dan krijgt de overheid gedurende twaalf maanden geen nieuwe IP-adressen. Ook overheidsgerelateerde entiteiten zullen geen steun krijgen van Afrinic. Wanneer een land drie keer het internet afsluit in een periode van tien jaar, dan krijgt het vijf jaar lang geen nieuwe IP-adressen.

Concreet wil dat zeggen dat bestaande computers of servers meestal blijven werken. Maar nieuwe toestellen die geen IP-adres toegewezen krijgen, kunnen geen verbinding maken met het internet.

Afrinic merkt zelf op dat het om een draconische maatregel gaat, maar zegt tegelijk dat een statement of een openbare veroordeling van een blokkering weinig effect heeft.

Wel zal er nog genoeg discussie zijn als het voorstel wordt goedgekeurd en de maatregel in praktijk wordt getest. Zo is het nog onduidelijk hoe en door wie zo'n blokkering zal worden vastgelegd. Ook het blokkeren van sites die illegaal zijn volgens de wetten van het land vallen niet onder de maatregel.