'Geen aanwijzingen dat Rusland achter Duitse cyberaanval zit'

Op woensdag raakte bekend dat een grote gesofisticeerde aanval momenteel de Duitse overheid treft. De aanval blijft duren, maar is intussen onder controle.

Aanvankelijk werd in verschillende media geponeerd dat de Russische hackersgroep ATP28 (ook bekend als Fancy Bear) achter de aanval zou zitten. Onder meer de Amerikaanse beveiligingsfirma FireEye beweerde dat en één niet nader genoemde overheidsfunctionaris zou dat hebben gezegd.

Zonder meer details te geven, wordt dat intussen ontkend door de Duitse minister van Economie Brigitte Zypries. Zij liet aan verschillende Duitse media verstaan dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat Rusland achter de aanval zit. Maar verder gaf ze geen details, omdat de zaak nog wordt onderzocht.

De cyberaanval die woensdag bekend raakte, werd al in december gedetecteerd volgens Reuters. Daarbij zou de overheid de hackers gecontroleerd hebben laten begaan, om de aanval te kunnen traceren.

De aanval is volgens de autoriteiten intussen onder controle, maar blijft aanhouden. In welke mate er schade is, of informatie werd gestolen, is niet bekend. De Duitse minister van binnenlandse zaken geeft wel aan dat de hackaanval technisch zeer gesofisticeerd is en lang op voorhand werd gepland.