Geen verbod op notebooks en tablets tijdens Europese vluchten naar VS

Dit melden anonieme bronnen aan Politico. De Verenigde Staten kondigden onlangs aan een laptopverbod te willen op alle vluchten naar de VS. Dit aangezien de VS bang zijn dat terroristen explosieve verstoppen in de apparaten.

"Geen ban", zegt een anonieme official van de Europese Commissie tegenover Politico. "Beide zijdes zijn overeengekomen technische besprekingen te intensiveren en te proberen een gezamenlijke oplossing te vinden."

Het U.S. Department of Homeland Security (DHS) geeft in een verklaring aan dat de maatregel op een later moment mogelijk alsnog wordt ingevoerd. "Secretaris John Kelly bevestigt dat hij alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om commerciële luchtvaart naar de VS te beveiligen, waaronder het verbieden van grote elektronische apparaten in de passagierscabine - indien inlichtingen en het dreigingslevel die rechtvaardigen", aldus de DHS.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.