Gehackte waterkokers kunnen land platleggen

Een piek van enkele tienduizenden slimme waterkokers kan een kettingreactie veroorzaken die een stroomnetwerk voor 38 miljoen mensen kan neerhalen. Dat schrijven onderzoekers aan de Princeton Universiteit. Zo'n piek zou iedereen zonder elektriciteit kunnen zetten.

Onderzoekers van Princeton University hebben dat scenario uitgewerkt, ook al is het in de praktijk nog wat moeilijk uit te voeren. ''Het stroomnet is stabiel als het aanbod gelijk is aan de vraag. Als je een groot botnet van gekaapte slimme apparaten hebt, kun je de vraag manipuleren en abrupt veranderen, wanneer je maar wilt'', zegt onderzoeker Saleh Soltan tegen techsite Wired.

Slimme apparaten die zijn verbonden met het internet, hebben niet altijd een goede beveiliging. In dat geval kunnen ze van afstand worden overgenomen en gebruikt voor cyberaanvallen. Volgens de onderzoekers zijn 42.000 waterkokers of 210.000 airconditioners nodig om het elektriciteitsverbruik zo te laten stijgen, dat het netwerk bezwijkt.