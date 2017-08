Gelekte documenten tonen hoe de CIA webcambeelden manipuleert

U ziet het wel eens in actiefilms: spionnen die snel even een bewakingscamera hacken, zodat ze geen sporen achterlaten van hun acties. Voor wie zich afvraagt of zoiets ook in de realiteit gebeurt, is het antwoord: 'ja, toch door de CIA.'

De klokkenluiderwebsite WikiLeaks onthulde het bestaan van 'Dumbo', de tool die de CIA gebruikt om camera's en microfoons te manipuleren. Het publiceerde verschillende handleidingen van Dumbo, waarvan de eerste versie dateert uit 2012 en de laatste uit 2015.

USB-stick

Het programma draait vanaf een USB-stick. Die moet aangesloten worden op de computer die in verbinding staat met de camera's of microfoons die de CIA-agent wil uitschakelen. Dumbo spoort automatisch alle processen op die toegang hebben tot die opnameapparatuur. Dat kunnen apparaten zijn die lokaal zijn aangesloten, maar ook apparaten die via bluetooth of WiFi met de computer zijn verbonden.

Sporen opruimen

Aangesloten microfoons en netwerkadapters worden automatisch uitgezet. Opnames die lopen, worden beschadigd. Door een timer in te stellen, kan de CIA-agent alle instellingen herstellen zodat de opnames daarna weer hervat worden. Zo kan hij alle sporen van zijn infiltratie netjes opruimen. Dumbo werkt wel enkel op Windows-computers.

De WikiLeaks-documenten zijn onderdeel van Vault 7. Onder die naam onthulde de klokkenluiderwebsite eerder al dat de CIA kwetsbaarheden in verschillende besturingssystemen geheimhoudt en misbruikt om te spioneren.