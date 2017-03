Gents circulatieplan: kan ik nog vertrouwen op mijn GPS?

Twee jaar geleden sloot Stad Gent al een overeenkomst met Waze, de app van Google, om real-time informatie over de verkeerssituatie te kunnen uitwisselen.

"Maar het is niet omdat we een samenwerking met Waze hebben lopen, dat we voor het circulatieplan niet hebben samengezeten met andere spelers", vertelt Pieter Morlion van het verkeerscentrum Gent. "Vorig jaar hebben we contact opgenomen met alle aanbieders van basiskaarten en hen onze detailkaarten doorgestuurd. Stad Gent is de eerste stad die erin slaagt om proactief zo'n circulatiewijzingen in alle basiskaarten te krijgen - een huzarenstukje."

Delen Stad Gent is de eerste stad die erin slaagt om proactief zo'n circulatiewijzingen in alle basiskaarten te krijgen - een huzarenstukje."

Via GPS-toestel?

De voornaamste leveranciers van dergelijke basiskaarten zijn TomTom en Here (dat onder meer door Garmin gebruikt wordt). Fabrikanten van GPS-toestellen krijgen een aantal keer per jaar een update van die basiskaarten. Wanneer de circulatiewijzigingen opgenomen worden, hangt af van hoe snel ze die verwerken in een update voor hun eigen toestellen.

TomTom bevestigde ons dat hun update waarin de Gentse wijzigingen verwerkt zitten, vanaf 19 mei zal kunnen gedownload worden. Mocht het Gentse stadsbestuur nog last-minute aanpassingen doorvoeren, dan worden die pas beschikbaar bij de volgende update van TomTom, in augustus. Voor toestellen van Mio is het voor een eerste update met de wijzigingen wellicht wachten tot juli. Voor Garmin komt die er mogelijk pas op het einde van het jaar.

Voor ingebouwde GPS-toestellen hangt het af van hoe snel de autofabrikant de basiskaarten verwerkt. Bovendien brengen zij minder frequent updates uit, pakweg twee keer per jaar. En om het navigatiesysteem in je dashboard up te daten moet je meestal nog naar de garage. Geen enkel GPS-toestel, ingebouwd of aan je voorruit gekleefd, zal dus meteen mee zijn met het Gentse circulatieplan.

Via smartphone?

Wie wijst je dan wel de juiste weg in Gent, volgende week? Op cruciale punten in de stad zullen mensen staan die automobilisten begeleiden. De Gentse dienst Mobiliteit voorziet ook een online routeplanner. Daarmee kan je je route voor en na invoering van het circulatieplan simuleren.Wie tijdens het rijden zelf instructies wil krijgen over de vlotste route, kan best beroep doen op de navigatieapp Waze, die ons liet weten de wijzigingen zeker klaar te hebben tegen 3 april. Aanvankelijk zullen daarin ook de wegafsluitingen getoond worden. "Die zullen blijven staan tijdens een overgangsperiode, ook omdat Stad Gent mogelijk nog aanpassingen zal doen na de eerste vaststellingen. Als we merken dat de situatie zal blijven zoals ze is, zullen de wegafsluitingen uit de app gehaald worden", vertelt Steven Ingelbrecht van Waze Belgium.

Net als Waze, gebruiken ook Google Maps en Apple Maps de basiskaarten. Daarom verwachten we dat ook die apps up-to-date zullen zijn op 3 april.