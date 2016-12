Gert Beliën COO bij SplendIT

Beliën wordt binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties. Dat omvat onder meer strategisch business development, het implementeren van de groeistrategie en toezicht op sales en administratie.

Voor zijn komst naar SplendIT was Beliën op zelfstandige basis actief en was hij even managing director bij de startup Brayton Global. Van 2005 tot eind 2015 werkte hij in verschillende functies bij Econocom en voorheen was hij zes jaar lang actief bij KBC.

SplendIT heeft zijn kantoor in Groot-Bijgaarden en was vroeger bekend onder de naam ICT People. Het bedrijf veranderde van naam in 2010 nadat Jean Van Droogenbroeck, de toenmalige coo en huidige ceo, de andere mede-eigenaars uitkocht. Vandaag heeft het bedrijf zo'n 150 consultants onder zijn vleugels.