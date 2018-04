Gerucht: Amazon werkt aan huisrobot

Amazon zou voor het project, dat 'Vesta' werd gedoopt (naar de Romeinse godin van het hart, het huis en het gezin), gespecialiseerde ingenieurs hebben aangeworven, en op de jobsite van Amazon staan talrijke vacatures die met het project te maken kunnen hebben, zoals softwareontwikkelaars in de robotica.

Volgens de bronnen van Bloomberg heeft Amazon camera's en software voor beeldherkenning ontwikkeld. Over welke techniek het concreet gaat, is nog niet bekend, en het is ook nog niet duidelijk welke taken de robots in huis zouden uitvoeren.

Mobiele Alexa

Een van de mogelijkheden zou zijn om van de robots een soort van mobiele Alexa, de digitale assistent van Amazon, te maken, die gebruikers zou bijstaan op plaatsen in huis waar ze geen Echo-toestel hebben.

Volgens ingewijden zou Amazon de robots tegen het einde van het jaar willen laten testen in de woningen van werknemers, en ze al in 2019 op de markt willen brengen. De timing kan wel nog aangepast worden, en het gebeurde in het verleden ook al wel dat hardwareprojecten uiteindelijk in de vuilnisbak belanden. Een woordvoerder van Amazon laat weten dat het bedrijf geen commentaar geeft op 'geruchten en speculatie', aldus Bloomberg.