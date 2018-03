Gerucht: Apple werkt aan nieuwe schermtechnologie

Apple is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe schermtechnologie. Bronnen rond de iPhone-maker hebben dat tegen persbureau Bloomberg gezegd. De techniek die 'microLED' heet, biedt gebruikers fellere schermen die dunner zijn, en minder energie gebruiken dan LCD en OLED.

Minder afhankelijk

De technologie kan nog het beste vergeleken worden met bestaande OLED-schermen, omdat ze ook geen backlight nodig heeft. Vandaag wordt microLED al toegepast in bijvoorbeeld grote recalamepanelen, maar het is veel moeilijker om de kleine individuele LED's in kleinere panelen te stoppen.

Het ontwikkelen van een eigen schermtechniek maakt Apple minder afhankelijk van schermen die door anderen zijn ontwikkeld. Apple is al jarenlang afhankelijk van concurrent Samsung voor de productie van iPhone-schermen. Het Koreaanse bedrijf mocht ook het OLED-paneel voor de iPhone X leveren.

Arbeidsintensief

Apple kreeg de techniek in handen toen het in 2014 de start-up LuxVue overnam. Inmiddels hebben technici de techniek zo ver doorontwikkeld dat die zich in een vergevorderd stadium bevindt. Vooraleer Apple producten met microLED-schermen kon uitrusten, zijn er nog wel een aantal jaar verstreken. Volgens bronnen gaat Apple de massaproductie van de nieuwe schermen uitbesteden eens de technologie ver genoeg gevorderd is.

Momenteel zouden zo'n 300 ingenieurs en designers aan de eerste prototypes werken. Voorlopig is de productie van de technologie nog erg arbeidsintensief. Afhankelijk van de schermgrootte, kan een scherm wel een miljoen individuele pixels bevatten. Elke pixel heeft een rode, groene en blauwe 'subpixel' en moet apart gekalibreerd worden.

Samsung microLED

Apple is niet het enige bedrijf dat de technologie in een consumentenproduct wil introduceren. Samsung introduceerde eerder dit jaar op de CES-beurs een concept van een microLED-televisie. Het ging om een 146 inch-model dat de naam 'The Wall' kreeg. Volgens Samsung is microLED nog niet klaar om al in een productiemodel te implementeren.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de nieuwe schermtechniek eerst debuteert in de Apple Watch De smartwatch van de technologiegigant wordt in kleinere productieaantallen gemaakt, en is ook kleiner dan de schermen van iPhones.