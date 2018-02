Gerucht: Facebook werkt aan slimme speakers met scherm

Volgens bronnen van de techsite DigiTimes werkt Facebook momenteel aan twee verschillende modellen van smart speakers die elke een 15 inch-touchscreen bevatten. De verwachte lanceringsdatum zou juli van dit jaar zijn.

Volgens DigiTimes was een oorspronkelijke lancering gepland in mei, maar die datum zal de sociale netwerksite naar verluidt niet halen. Er zouden twee verschillende modellen in omloop zijn, Aloha en Fiona, waarvan het eerste het meer high-end product zou worden.

Sociale speaker

De Aloha speaker zou werken met spraakassistentie zoals de speakers van de concurrenten Google, Apple en Amazon. Verder zorgt gezichtsherkenning ervoor dat gebruikers snel kunnen inloggen op Facebook met hun luidspreker. Over het Fiona-model sprak de bron zich niet uit.

Centraal staan sociale netwerkfuncties, maar het bedrijf van Mark Zuckerberg, zou ook een muziekcontract met Sony en Universal Music op zak hebben. De smart speakers met touchscreen zouden het begin moeten zijn van een eigen ecosysteem voor slimme toestellen.

Concurrentie

Facebook is niet het enige bedrijf dat interesse toont om een slimme assistent met een scherm te uit te brengen. Amazon presenteerde vorig jaar haar Echo Show-speaker, en ook Google stelde haar Assistant al voor in smart displays van onder meer LG en Lenovo.

Ondanks de nieuwe innovaties op de markt van de slimme speakers, blijft de interesse van de Belgen voor de producten voorlopig op een laag pitje. 92 procent van onze landgenoten heeft geen interesse om dit jaar een smart speaker aan te schaffen.