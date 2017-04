Gerucht: Google, Amazon en Apple bij bieders op Toshiba's NAND-productie

Toshiba, dat al even geplaagd wordt door boekhoudschandalen en problemen met zijn nucleaire unit, stoot zijn productie van NAND Flashgeheugen af om het nodige kapitaal te vinden om te blijven draaien. Bij de tien bieders die zich voor die chipproductie hebben gemeld, zouden ook techgiganten als Google, Amazon en Apple zitten. Dat schrijft althans de Japanse krant Yomiuri Shimbun Daily.

Google en Amazon zouden de Flashopslag kunnen gebruiken in hun gigantische datacenters. Dat Apple bij de kandidaten zou zitten, is opvallender. Het bedrijf is een belangrijke klant van Toshiba, maar maakt zelf weinig hardware en heeft ook al lang geen grote overnames meer gedaan. Andere bieders zouden onder meer Western Digital en Broadcom zijn.