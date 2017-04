Gerucht: Google werkt aan adblocker

Samen met de Coalition for Better Ads, waar Google samen met onder meer Facebook, lid van is, zou het bedrijf werken aan een adblocker voor 'irritante' advertenties. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Het gaat dan vooral om pop-ups, video's met geluid die automatisch afspelen, advertenties die een pagina wegduwen zodat je ze niet meer kunt lezen of 'sticky ads', die niet weg te scrollen zijn. Volgens de krant werkt Google momenteel aan de laatste details. Over een paar weken zou het bedrijf de feature naar buiten kunnen brengen.

Advertenties zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de internetgigant. Daarbij moet ook gezegd worden dat Chrome op dit moment al pop-ups blokkeert, en gebruikers ook waarschuwt voor websites die mogelijk met malware besmet zijn. Hoe deze nieuwe adblocker er zal uitzien, en hoeveel advertenties hij effectief blokkeert, valt dus nog af te wachten.