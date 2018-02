Gerucht: 'Hey Siri'-ondersteuning voor Apple AirPods

Bronnen van Bloomberg hebben informatie gelekt over toekomstige generaties van Apple's draadloze oortjes. De AirPods dateren ondertussen van december 2016, en hoewel Apple doorgaans minder snel zijn Accessoires vernieuwt, zou er een opvolger in de maak zijn voor dit jaar.

Een nieuwigheid die we volgens de lekken mogen verwachten, is een 'Hey Siri'-functie. Apple-gebruikers zullen hun vertrouwde digitale assistent in hun oor kunnen activeren door middel van spraakbesturing. Momenteel kan dat enkel nog maar met een dubbele tik op het oortje. Verder zou de opvolger ook een verbeterde draadloze chip bevatten die de verbinding via Bluetooth stabieler maakt.

Volgens Bloomberg was Apple heel tevreden van de verkoop van de eerste versie van de AirPod, en daarom zou het bedrijf alvast werken aan de volgende generaties van het accessoire. Een feature dat we kunnen verwachten voor de derde versie, is waterbestendigheid. Het zou daarbij gaan om een betere bescherming tegen spatten en regenval, en niet om volledige waterdichtheid.

Voorlopig gaat het enkel nog maar om geruchten. Het is zelfs nog niet bekend of er dit jaar een nieuwe versie van de AirPods aankomt.