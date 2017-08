Getest: Is de Nokia 5 goed, of enkel goedkoop?

We waren aangenaam verrast toen Nokia begin dit jaar op het Mobile World Congress de Nokia 3, 5 en 6 voorstelde, vandaag te koop aan respectievelijk 149,99, 199,99 en 249,99 euro. Een knap design gecombineerd met een zeer strakke prijs en een pure versie van Android zonder extra laagjes en prulletjes. Zo hebben we het graag.

Design

Over het design is onze mening niet veranderd. De Nokia 5 heeft alles behalve de look & feel van een budgettoestel en valt niet op naast een Huawei P10, HTC U11 of een iPhone.

Dat we in deze prijsklasse onderaan een vingerafdrukscanner en een 5,2 inch scherm meekrijgen is een zeer mooi extraatje in deze prijscategorie. Opladen doen we met een micro-usb aansluiting.

Lage prijs, lage specs

Daar eindigt helaas ons voornaamste enthousiasme over de Nokia 5. Onder de motorkap zit een Snapdragon 430 met een octa-core aan 1,4 Ghz, aangevuld met 2 gigabyte RAM. Maar laat u niet misleiden door het feit dat er acht processorkernen aanwezig zijn, in praktijk is de Nokia 5 net iets te sloom in vergelijking met wat een hedendaagse smartphones moet zijn.

U gebruikt wel eens Facebook? Hopelijk maakt u er tijd voor vrij want meermaals kost het de telefoon 12-15 seconden om de app te openen. Als we Facebook effectief gebruiken krijgen we meermaals de melding dat de app niet reageert, wat vreemd genoeg niet eens klopt. De melding wegtikken volstaat om weer verder te gaan.

Camera

Die trage opstart hindert ook de camera, weliswaar maar een paar seconden, maar wie snel iets wil vastleggen is er meestal aan voor de moeite. Wel moeten we daar aan toevoegen dat de 13 megapixel camera mooie beelden maakt. De cameralens zelf is dus niet het probleem, maar je moet wat geduld hebben.

Hetzelfde geldt voor het geheugen van 16 gigabyte dat naar hedendaagse normen te weinig is. 7,22 gigabyte hiervan wordt al ingenomen door Android zelf. Reken daar nog de ruimte voor de apps bij (in ons geval goed voor 4,36 gigabyte) en een paar honderd megabyte in de cache (die je kan leegmaken, maar die loopt regelmatig weer vol) en je houdt hooguit 2-5 gigabyte over voor foto's, video's en muziek. Dat valt uit te breiden met een microSD-kaart, maar in praktijk kan je lang niet alle apps verplaatsen naar een externe geheugenkaart.

Download deze foto in hoge resolutie.

Is er wifi?

Ook op vlak van connectiviteit weet de Nokia 5 ons teleur te stellen. Zo verliezen we meermaals per dag verbinding met het wifi-netwerk terwijl de telefoon stil op tafel ligt. Eén keer kregen we zelfs de vraag om het wachtwoord opnieuw in te geven, wat bij een tweede verbindingspoging weer niet moest.

Vaak wil de smartphone zelfs geen verbinding maken met het thuisnetwerk, ondanks voldoende bereik en terwijl andere toestellen geen probleem ondervinden. Het lijkt alsof de telefoon soms vergeet dat het een wifi-chip heeft en welk netwerk al eens werd gebruikt.

Download hier de foto in hoge resolutie.

Update

Wat we wel moeten nuanceren is dat de Nokia 5 tijdens onze reviewperiode een systeemupdate kreeg. Sindsdien starten apps als Facebook wel al na een paar seconden en lijkt de app niet langer spontaan foutmeldingen te geven. Ook de algemene reactietijd lijkt hierdoor beter. Maar de problemen met wifi of een traag werkende vingerafdrukscanner (waardoor je vinger slecht wordt herkend en je alsnog een code of patroon moet ingeven) blijven overeind.

Batterij

Met een 3.000 mAh batterij kan de Nokia 5 wel goed overweg. Als we het toestel om 8 uur uit het stopcontact trekken dan houden we daar tegen 18 uur nog de helft van over bij gemiddeld verbruik (een paar telefoontjes, surfen, Facebook, Whatsapp, maar nooit langer dan een paar minuten). Wie niet te gek doet haalt normaal twee dagen autonomie uit de telefoon.

Conclusie: is het toestel zijn geld waard?

Veel van onze bezwaren bij de Nokia 5 zijn te nuanceren door de lage prijs van dit budgettoestel. Wanneer je slechts een een derde van een premium smartphone betaalt dan is niet alles zo flitsend of afgelikt en mogelijk wil Nokia eerst de markt aftasten voor het miljoenen pompt in een duurder model.

De Nokia 5 heeft wel degelijk zijn charmes: een knap design en pure versie van Android, dus zonder extra lagen of ongevraagde apps in combinatie met een camera die mooie beelden oplevert. Dat is mooi meegenomen voor 199,99 euro en in die context kan je verdedigen dat iets langer wachten op de camera, om je vingerafdruk te herkennen of om de Facebook-app te starten er gewoon bijhoort.

Maar zelfs voor een instapmodel wringt het toch een beetje dat banale zaken als een haperende wifi, of een app die (onterecht) crashmeldingen geeft, nog voorkomen. Een onbekend spotgoedkoop telefoonmerk komt daar misschien nog mee weg. Maar voor een toestel dat in de voetsporen van de legendarische Nokia wil stappen, verwachten we dat de basis in orde is en dat is niet het geval.