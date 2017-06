Getronics 4 jaar langer aan de bak bij Belgische Privacycommissie

Getronics zal ook de komende vier jaar verantwoordelijk zijn voor de managed cloudoplossing van de Belgische Privacycommissie, inclusief het vaste en draadloze datanetwerk. Ook het beheer en de monitoring van de volledige ict-infrastructuur valt onder het contract. Het gaat om een verlenging van het bestaande contract waarbij onder meer wel een disaster recovery as a service voor kritieke applicaties toegevoegd wordt bovenop de al bestaande platform as a service diensten.

Wat de beveiliging betreft, kiest de Privacycommissie voor de 'identity service engine' van Cisco. Dat maakt toegangsregels mogelijk op basis van gebruiker, apparaat en applicatie. Voor het wide area network komt er ook een disaster recovery plan in het geval dat het primaire datacenter volledig zou uitvallen. De combinatie van veiligheid én toegankelijk gebruik, en de voorgestelde innovatieve oplossingen verklaren de keuze voor Getronics, geeft An Machtens van de Privacycommissie in een persbericht aan.