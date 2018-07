Getronics neemt Pomeroy over

Pomeroy omschrijft zich, zoals wel meerdere bedrijven, als Amerikaans marktleider op vlak van digitale transformatie van de werkplek. Samen mikt Getronics op een omzet van 1,3 miljard dollar en zal het mikken op Managed Digital Workspace, Applications, INdustry Specific Software Solutions, Multi-Cloud Management en Unified Communications.

Pomeroy heeft zijn Amerikaans hoofdkwartier in Kentucky en een Europees hoofdkwartier in Groot-Brittannië met ook een vestiging in ons land. CEO Brian Robinson wordt global CFO van Getronics. Pomeroy zelf gaat op in Getronics en wordt voortaan geleid door diens CEO Nana Baffour, die met Bottega Invest ook eigenaar is van de groep.